Erster Parteitag des Wagenknecht-Bündnisses „Ihr habt sie nicht mehr alle!“ Lafontaine holt beim Parteitag zum Rundumschlag aus

In der Außenpolitik forderte er einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und im Nahen Osten. „Für mich ist das, was im Gazastreifen passiert, ein Kriegsverbrechen, das wir anklagen müssen, ohne jede Einschränkung“, sagte Lafontaine. Auffällig: Während er mit Israel hart ins Gericht ging, verzichtete er auf jede Kritik an Russland. Er sagte, die „offizielle westliche Erzählung“ zur Ursache des Ukraine-Krieges sei „grundfalsch“.