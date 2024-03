CDU erhebt Vorwürfe Breitz-Affäre im Saar-Landtag: „Eine lügt! Und mindestens eine muss gehen!“

Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) steht im Kreuzfeuer. 45 Minuten lang hagelte es am Mittwochmorgen im saarländischen Landtag Vorwürfe von Seiten der CDU-Fraktion. Diese wirft der Ministerin in der Affäre um die Absage der geplanten Ausstellung der südafrikanischen, jüdischen Künstlerin Candice Breitz Unprofessionalität, Intransparenz, Führungsversagen und am Ende auch vor, gelogen zu haben. Breitz steht wegen Aussagen zum Krieg Israels in Gaza in der Kritik.