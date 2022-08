„Was passiert, wenn ein Kind sich verletzt?“ : Nach Kita-Brandbrief: Nun äußern sich Eltern – ebenfalls mit drastischen Worten

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Nachdem Kitas aus dem Saarpfalz-Kreis in einem Brief an das Bildungsministerium vor einem Zusammenbruch des Systems warnten, schalten sich nun Kita-Eltern in die Diskussion ein. Wie sie den Alltag in der Einrichtungen und die Betreuung ihrer Kinder bewerten.