Saarbrücken Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken erntet im Saarland Widerspruch für ihre Thesen. Grüne und Jusos schließen sich aber Eskens Forderung an, einen unabhängigen Polizeibeauftragten einzusetzen. Bei diesem sollen sich Bürger beschweren können. Er soll auch Hinweisen von Beamten auf Mängel in der Polizei nachgehen können.

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken erntet für ihre Diagnose, auch in Deutschland gebe es „latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte“, energischen Widerspruch aus dem Saarland. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) bezeichnete Eskens Äußerungen als „vollkommen inakzeptabel“. Auch SPD-Landeschefin Anke Rehlinger warnte vor einem Generalverdacht gegen Polizeibeamte.

Bouillon teilte mit, gerade bei den vielfältigen Herausforderungen in der heutigen Zeit gelte es, den Polizistinnen und Polizisten den Rücken zu stärken. Das heiße nicht, dass Verfehlungen ignoriert würden – hier werde „natürlich“ direkt aufgeklärt und konsequent bestraft. „Aber: Von einem latenten Rassismus in unserer Polizei zu sprechen, verurteile ich aufs Schärfste. Ich vertraue unserer Polizei und stehe unseren Polizistinnen und Polizisten in Deutschland und im Saarland zur Seite. Wer unsere Polizei unter Generalverdacht stellt, beleidigt unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat.“

Esken hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag) gesagt: „Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen.“ Dabei stehe die große Mehrheit der Polizeibediensteten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe.

„Ein unabhängiger Polizeibeauftragter kann als zentrale Anlaufstelle, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie bei einer polizeilichen Maßnahme den Eindruck haben, dass diese rechtswidrig war oder ein persönliches Fehlverhalten vorliegt, einen wichtigen Beitrag dazu leisten“, erklärte Grünen-Landeschef Markus Tressel. Zudem könnten auch aus der Polizei heraus an diese Stelle Missstände, Fehler und politische Handlungsnotwendigkeiten herangetragen werden.

Die Juso-Landesvorsitzende Kira Braun erklärte, Polizistinnen und Polizisten könnten sich an den Beauftragten wenden, wenn sie Mängel etwa in der personellen und materiellen Ausstattung oder in Ausbildung und täglichem Dienst, aber auch Fehler in Ermittlungsverfahren, rechtswidrige Dienstanweisungen oder ähnliches anzeigen wollten. Zum anderen solle er Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sein, um polizeiliche Ermittlungsfehler bis hin zu Fällen von Polizeigewalt und „Racial Profiling“ vorzubringen.