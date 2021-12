Nach Stiko-Entscheidung : Boostern nach drei Monaten: Saarland vergibt schon Termine

Saarbrücken Nach der Stiko-Empfehlung können sich ab sofort rund 180 000 Saarländer zusätzlich für eine Booster-Impfung anmelden. Es könnte auch mehr Termine geben.

Auf der Internet-Seite des Landes waren am Dienstag im Impfzentrum Wadern-Büschfeld noch Termine vor Weihnachten verfügbar, in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis erst nach den Festtagen. Die Ministerpräsidenten wollten allerdings in ihrer Sitzung am Dienstag die Länder bitten, ihre Impfzentren auch über die Feiertage geöffnet zu halten. Eine Entscheidung, ob das im Saarland der Fall sein wird, steht aber noch aus. Dann gäbe es zahlreiche zusätzliche Booster-Termine. In Betracht gezogen werden auch verlängerte Öffnungszeiten.