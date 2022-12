Feuerwerk zum Neujahr : Böllerverbot an Silvester – ja oder nein? Politiker im Saarland nehmen Stellung

Saarbrücken Der Ärztekammer-Präsident hat ein dauerhaftes Böllerverbot gefordert. Was saarländische Politiker davon halten.

Das neue Jahr wird in der Regel mit Feuerwerk begrüßt. Jedes Jahr werden durch private Knallerei allerdings Tausende Menschen verletzt. Das belastet Kliniken zusätzlich. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhard, hat deshalb ein dauerhaftes Böllerverbot an Silvester gefordert. Im Saarland sind in diesem Jahr, anders als zu Hochzeiten der Pandemie, bislang keine Einschränkungen vorgesehen.

Commerçon: „Ich habe selbst noch nie Böller geschossen“

„Ich habe selbst noch nie Böller geschossen und fand das immer schon kritisch“, sagt Ulrich Commerçon (SPD), der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag am Montag in der Landespressekonferenz. In der SPD-Fraktion gebe es zu dem Thema aber keine einheitliche Meinung, daher könne er nur für sich persönlich sprechen. Er findet: „Das Geld ist besser in andere Dinge investiert als in Feuerwerkskörper.“