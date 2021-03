Impfzentren an Ostern geöffnet : Die 81 900 Biontech-Dosen sind da: Saarland plant jetzt „Impfmarathon “

Saarbrücken Die EU-Sonderlieferung mit Biontech-Impfstoff ist bereits im Saarland angekommen. Auf die Impfzentren wartet jetzt eine Herkules-Aufgabe.

Hintergrund: Die 81 900 Biontech-Impfdosen, die das Saarland aus einem EU-Kontingent für Grenzregionen zugesprochen bekommen hat, sind schon angekommen. Das erfuhr die SZ am Montagabend. Die Menge ist beträchtlich: Sie entspricht etwa der gesamten Zahl von Dosen, die im Saarland seit Dezember vom Biontech-Vakzin verimpft wurden. Die Extra-Lieferung kommt gemäß der regulären Priorisierung in den Impfzentren zum Einsatz, nachdem der Plan des Gesundheitsministeriums, sie in Großbetrieben mit vielen Pendlern zu nutzen, verworfen wurde.

Das Impf-Kontingent stammt aus einer Sonderlieferung der EU für Hotspots, von der 580 000 Dosen an Deutschland gingen, und erfolgt zusätzlich zu den ohnehin geplanten Lieferungen von Biontech, Moderna und Astrazeneca. Das Saarland erhält mit weitem Abstand den höchsten Pro-Kopf-Anteil der EU-Lieferung in Deutschland. So bekommen ganz Bayern 105.300, Sachsen 93.600, Thüringen 35.100, Rheinland-Pfalz 23.400 und Sachsen-Anhalt 11.700 Dosen. Die große Lieferung war dem Saarland beim Impfgipfel der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Mitte März zugesprochen worden. Hintergrund war dabei der hohe Anteil der südafrikanischen Virus-Variante in Ostfrankreich. Auch im Saarland ist deren Anteil bereits überproportional. Dies hatte auch Gesundheitsminister Jens Spahn (SPD) als besorgniserregend bezeichnet.