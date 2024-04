Verabschiedung nächste Woche ím Landtag Gesetz für mehr Bildungsurlaub im Saarland kommt – CDU strikt dagegen

In einem Punkt will die SPD-Fraktion am Regierungsentwurf eine Änderung durchsetzen: Sie will klarstellen, dass ein Antrag auf Bildungsfreistellung, der spätestens sechs Wochen vor Beginn der Maßnahme gestellt wurde, als genehmigt gilt, wenn der Arbeitgeber ihn nicht spätestens zwei Wochen vorher ablehnt. „Das ist ein Beitrag zu Bürokratie-Abbau“, sagte Commerçon.