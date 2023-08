Bildungsmonitor Saarland verschlechtert sich beim Bildungscheck – was laut der Studie verbessert werden muss

Laut Studie weist das Saarland Stärken in den Handlungsfeldern Zeiteffizienz, Ausgabenpriorisierung, Hochschule und Betreuungsbedingungen auf. Demnach wiederholen nur wenige Kinder eine Klasse, die Bildungsausgaben je Studierendem seien rund 1100 Euro höher als im Bundesschnitt, es gebe eine gute Schüler-Lehrkräfte-Relation an Grundschulen und gemessen an der Bevölkerungsgröße die zweitmeisten dualen Studierenden.