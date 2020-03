Saarbrücken Schüler und Lehrer aus Lothringen sollen im Saarland schon jetzt nicht mehr zum Unterricht kommen. Frankreich schließt sogar alle Schulen und Kitas. Saar-Bildungsministerin Streichert-Clivot (SPD) schließt das auch für Deutschland nicht mehr aus.

Die Corona-Krise greift immer stärker in den Schulbetrieb und die Arbeit saarländischer Kindergärten ein. Lehrer, Schüler und Kita-Mitarbeiter, die in Lothringen wohnen, sollen ab diesem Freitag „bis auf Weiteres“ zu Hause bleiben. Das teilte das Bildungsministerium gestern mit. Hintergrund ist die Entscheidung des Robert Koch Instituts, die Region Grand Est als Corona-Krisengebiet einzustufen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verkündete am Abend in einer TV-Ansprache die Schließung aller Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten im Land ab Montag. Die Kultusminister der Bundesländer schlossen gestern auch für Deutschland flächendeckende Schulschließungen nicht mehr aus. Sie machten sich diese Entscheidung aber nicht leicht, „weil sie einschneidende Konsequenzen für das Leben aller“ habe, sagte Saarlands Ressortchefin Christine Streichert-Clivot (SPD) zur SZ. Man sei sich im Klaren, „dass eine flächendeckende Schulschließung beim Abitur, aber auch bei den Abschlussprüfungen für den Hauptschulabschluss und beim Mittleren Bildungsabschluss zu keinen Nachteilen für Schülerinnen und Schüler führen“ dürfe. „Das unterstütze ich voll und ganz“, sagte Streichert-Clivot.

Als erste Konsequenz der Entscheidung des Bildungsministeriums zu Lehrern und Schülern aus Lothirngen kündigte das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken (DFG) an, auf unbestimmte Zeit den Schulbetrieb einzustellen. Weil rund die Hälfte der Schüler am DFG und etliche Lehrer von der Verfügung des Ministeriums betroffen seien, sei die Schließung unumgänglich, betonte DFG-Direktor Hans Bächle gegenüber der SZ. Allerdings sind auch an anderen Schulen und Kitas im Saarland Lehrer und Erzieher mit Wohnsitz in Frankreich beschäftigt.