Saar-Bildungsministerin lobt Abitur 2020 : „Es war richtig, die Abi-Prüfungen durchzuführen“

Saarbrücken Forderungen, die diesjährigen Abiturprüfungen wegen des Unterrichtsausfalls während der Coronakrise ausfallen zu lassen, standen im Raum. Jetzt sind die Prüfungen abgeschlossen und die Ministerin lobt die Absolventen. So schnitten die jungen Saarländer ab:

3315 junge Menschen haben in diesem Jahr das Abitur im Saarland bestanden - das sind laut Ministerium 57 mehr als imVorjahr. 2376 Schüler erlangten die allgemeine Hochschulreife am Gymnasium (Vorjahr: 2.383), 544 an einer Gemeinschaftsschule oder am Schengen Lyzeum (Vorjahr: 445), 356 in der gymnasialen Oberstufe mit berufsbezogenen Fachrichtungen an Berufsbildungszentren (Vorjahr: 383) und 39 an den Freien Waldorfschulen (Vorjahr: 47).