Streit um Lehrerstellen : Saar-Bildungsminister rechtfertigt Abzug von Lehrkräften der Freiwilligen Ganztagsschulen

Saarbrücken Ulrich Commerçon (SPD) sagte, dass nur dadurch die Unterrichtsversorgung an den Gebundenen Ganztagsschulen gewährleistet werden könne. Gleichzeitig kritisiert er den Saar-Finanzminister für dessen „absurden Finanzierungsvorschlag“ von Lehrerstellen.

Der saarländische Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) rechtfertigte im Sommergespräch am Donnerstag (8. August) in der Staatskanzlei seine Entscheidung, 46 Lehrkräfte aus der Nachmittagsbetreuung der Freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) im neuen Schuljahr im Gebundenen Ganztag einzusetzen. Für diesen Beschluss kurz vor den Sommerferien wurde er in den vergangenen Wochen kritisiert (wir berichteten). Verschiedene Träger der FGTS sind unsicher, wie sie die Nachmittagsbetreuung ab kommender Woche stemmen sollten. Commerçon hingegen argumentierte nun, dass zwingend die Unterrichtsversorgung an den Gebundenen Ganztagsschulen gewährleistet werden müsse. Da ihm keine zusätzlichen Lehrerstellen zur Verfügung stehen, habe es keine andere Möglichkeit gegeben, als die Lehrkräfte aus den FGTS abzuziehen.