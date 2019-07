Freiwillige Ganztagsschulen : Saar-Minister kürzt bei Nachmittags-Betreuung

SAARBRÜCKEN Weil Stellen fehlen, soll die freiwillige Ganztagsbetreuung weniger Lehrerstunden erhalten. Die CDU ist erzürnt.

In der freiwilligen Ganztagsbetreuung an saarländischen Schulen drohen nach den Sommerferien deutliche Einschnitte. Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) will einen Teil der Lehrer, die bisher in der Hausaufgabenbetreuung helfen, aus dem Nachmittagsdienst abziehen und sie stattdessen im regulären Schulunterricht einsetzen. Statt fünf Stunden pro Woche soll jede Nachmittagsgruppe dann nur noch mindestens zwei Lehrerstunden bekommen.