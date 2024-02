Kommentar zur Bezahlkarte für Flüchtlinge Bezahlkarte war längst überfällig

Die Bezahlkarte ist schon lange überfällig. Sie ist als Steuerungselement in der Migrationsfrage unerlässlich. Allein die Tatsache, dass alle 16 Bundesländer – egal welcher politischen Couleur – ihrer Einführung zugestimmt haben, beweist die Richtigkeit der Maßnahme. Viele Flüchtlinge kommen aus wirtschaftlichen Gründe nach Deutschland und beziehen Geld vom Staat, ohne es für ihren Lebensunterhalt zu verwenden. Sondern um sich Annehmlichkeiten zu leisten. Oder aber das Geld an Schleuser oder Verwandte zu schicken. So sehr dieses Verhalten menschlich verständlich ist, es konterkariert den Asyl-Gedanken. Asyl soll derjenige bekommen, der vor Krieg, Gewalt und Vertreibung flüchtet. Die damit verbundene finanzielle Hilfe soll den Menschen ein ordentliches Leben ermöglichen. Es ist nicht dazu da, es sich auf Kosten der Steuerzahler ohne Gegenleistung gut gehen zu lassen. Sogar im liberalen Dänemark bekommen abgelehnte Asylbewerber gerade einmal drei Mahlzeiten am Tag. Auch in Deutschland beweist die Praxis, dass man so Migration steuern kann: In Thüringen sind schon Flüchtlinge abgereist, weil es kein Bargeld mehr gibt. Jemand, der dringend Hilfe braucht, akzeptiert jedoch klaglos Sachleistungen. Die Bezahlkarte wird die Spreu vom Weizen trennen.