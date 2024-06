Zeitzeuge in U-Ausschuss zur rechte Szene im Saarland „Es war damals ein Komplettversagen von Kirche, Presse, Politik und Verfassungsschutz“

Der Untersuchungsausschuss „Rassistische Anschlagserie“ des saarländischen Landtags hat in seiner achten Sitzung am Dienstag im Saarbrücker Landtag eine erste Beweisaufnahme gestartet. Dazu hat er Zeitzeugen, Historiker und Journalisten angehört. Der U-Ausschuss will sich so einen Eindruck vom gesellschaftlichen Klima und der rechten Szene im Saarland in den 1990er Jahren verschaffen.