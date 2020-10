Steigende Corona-Fallzahlen : Besuchsverbot in ersten Saar-Kliniken

Saarbrücken Wie im Frühjahr verhängen die ersten Krankenhäuser wieder ein Besuchsverbot. Für Freitag ist ein Krisentreffen geplant.

Wegen der steigenden Corona-Fallzahlungen reagieren die ersten Krankenhäuser im Saarland mit drastischen Maßnahmen. Das Caritasklinikum Saarbrücken mit seinen beiden Standorten St. Theresia auf dem Rastpfuhl und St. Josef in Dudweiler verhängte am Donnerstag ein Besuchsverbot. Er soll am Freitag in Kraft treten.