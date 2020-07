Besondere Auszeichnung : Die Saar-Uni wird Europa-Hochschule

Saarbrücken Die Universität des Saarlands erhält mit ihrem neuen EU-Projekt eine der begehrtesten europäischen Auszeichnungen.

Die Universität des Saarlands gehört jetzt zum elitären Zirkel der Euro-Unis. Sie errang diesen Titel in einem Verbund mit sechs anderen Hochschulen beim EU-Wettbewerb Erasmus+. Die Auszeichnung, die in der europäischen Hochschullandschaft als äußerst prestigeträchtig gilt, ist in ihrer ersten drei Jahre dauernden Pilotphase mit insgesamt fünf Millionen Euro dotiert.

An der jetzt ausgezeichneten Allianz „Transform4Europe“ (T4E), deren Projekte in Saarbrücken koordiniert werden, sind Hochschulen in Bulgarien, Estland, Italien, Litauen, Polen und Spanien beteiligt. Sie zählen zusammengerechnet 116 000 Studenten. Für sie sollen künftig gemeinsame Studienprogramme und -abschlüsse entwickelt werden. Erster Schritt soll ein gemeinsamer virtueller Campus sein, so Uni-Präsident Manfred Schmitt. Die Auszeichnung mache die Saar-Uni „zu einem Leuchtturm in der europäischen und internationalen Hochschullandschaft“, freute sich Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Die Saar-Uni könne nahtlos an Erfahrungen anknüpfen, die sie in der Universität der Großregion gesammelt habe, erklärte der Uni-Präsident. Der Zusammenschluss von Hochschulen aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien ermöglicht bereits seit zehn Jahren ein grenzüberschreitendes Studium. 2019 war die Uni mit einem auf diesem Projekt aufbauenden Beitrag beim EU-Wettbewerb gescheitert.