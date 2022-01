Beschluss im Ministerrat : FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel im Saarland ab Mittwoch

Saarbrücken Im Einzelhandel im Saarland muss künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Darauf hat sich der Ministerrat geeinigt. Vorausgegangen war das Ende der 2G-Regel.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte sie bereits als Alternative zur 2G-Regel angekündigt: eine FFP2-Makenpflicht im Einzelhandel. Nun ist sie beschlossene Sache. Der Ministerrat hat sich am Dienstagmorgen darauf geeinigt. Das teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer mit. Die Pflicht tritt bereits ab Mittwoch in Kraft.

Seit vergangenem Freitag ist die 2G-Regel im Einzelhandel nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes (OVG) ausgesetzt. Rechtlich sei eine Rückkehr zu 2G nur machbar, wenn die Beschränkungen für den gesamten Einzelhandel gelten – also auch für bisher ausgenommene Bereiche wie Lebensmittel, hatte Hans bereits am Montag erklärt. „Dann ist für mich eine Grenze erreicht, wo ich sage, das mache ich nicht mit.“ Denn die Möglichkeit, auch als Ungeimpfter Lebensmittel zu kaufen, sei ein hohes Gut. Durch den besseren Schutz seien FFP2-Masken eine Alternative zu 2G.

Der Handelsverband Saarland hatte vor dem Bund-Länder-Treffen am Montag eine FFP2-Maskenpflicht als „schwer vorstellbar“ bezeichnet. „Wir sehen sie insbesondere für die Mitarbeiter als Belastung“, sagte Hauptgeschäftsführer Fabian Schulz der Deutschen Presse-Agentur. „Die Kunden können vor die Tür gehen und die Masken absetzen. Das kann der Mitarbeiter in den Verkaufsräumen ja nicht.“ Laut Hans ist aber eine Ausnahme denkbar: „Man muss ja dabei auch nicht so weit gehen und sagen, man regelt es bis in den Bereich der Angestellten.“