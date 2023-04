Juristin soll Amt zum 1. Mai übernehmen „Krasse Fehlbesetzung“? Berufsverbände protestieren gegen Auswahl von Behörden-Chefin

Mitten im Wald vor den Toren der Stadt residiert in einem ehemaligen Schlafhaus der preußischen Grubenbeamten in Saarbrücken-Von der Heydt das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL). Rund 250 Beschäftigte arbeiten für die Behörde, die dem Umweltministerium untersteht, viele tragen Bezeichnungen wie Vermessungsoberrat, Kartographenamtfrau oder Vermessungshauptsekretär. Es sind Vermessungsfachleute – was man von der designierten Leiterin der Behörde, Elena Weber, nicht sagen kann.