Bertelsmann-Report : Saarland hat Anschluss bei Investitionen verloren

Saarbrücken Die Städte und Gemeinden im Saarland schafften es nicht aus der Haushaltskrise. Auch wenn die Konjunktur boomt.

Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh stellt dem Saarland ein vernichtendes Zeugnis aus: Nach dem heute (9. Juli) veröffentlichten Bericht bleibt das kleinste Flächenbundesland trotz guter Konjunktur „die Krisenregion der Kommunalfinanzen“. Die Kommunen blieben in der Haushaltskrise. Und. „In Sachen Investitionen hat das Saarland den Anschluss verloren.“ Die Experten fordern demzufolge, dass Land und Kommunen „ihre gemeinsamen Anstrengungen erhöhen“ müssen, um es aus der Krise zu schaffen.

Damit wiesen im Vorjahr die saarländischen Städte und Gemeinden weiterhin „das schlechteste Ergebnis aller Flächenländer“ auf. Der Report wörtlich: „Seit 1993 ist den Kommunen in keinem einzigen Jahr ein positives Ergebnis gelungen.“ Die steigenden Einnahmen würden durch noch stärker anwachsende Ausgaben, insbesondere im Sozialen aufgefressen. Gleichzeitig gingen die Investitionen laut Report „entgegen dem Bundestrend“ weiter zurück. In Bayern seien die Investitionen zwischen 2015 und 2016 drei Mal so hoch gewesen wie im Saarland.