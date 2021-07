IGAB sieht zahlreiche Risiken : Bergbaubetroffene warnen vor Grubenflutung

Saarlouis/Nalbach Sie sehen noch immer erhebliche Risiken für die Bürger. Deshalb müsse der von der RAG geplante Grubenwasseranstieg verhindert werden.

Die IGAB erinnerte in diesem Zusammenhang an die Worte von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), der im März 2018 im Landtag zugesagt hatte, dass wenn „eine Gefahr für Leib und Leben, eine Gefahr für die Umwelt und für die Qualität des Trinkwassers oder eine Schädigung von Häusern und sonstigen Gebäuden nicht zuverlässig ausgeschlossen werden kann (...), die beantragte Flutung nicht genehmigt“. Ein IGAB-Vertreter erklärte: „Wir appellieren an die Verantwortlichen in der Regierung, diesem Antrag der RAG nicht zuzustimmen.“