Wettbewerb der Ingenieurkammer des Saarlandes : Mit Stadiondach Geld verdienen

Saarbrücken (dik) Schülerinnen und Schüler im Saarland haben nicht wie die Saarbrücker Stadtverwaltung für das neue Ludwigspark-Stadion ganze fünf Jahre Zeit. Sie müssen sich sputen, um sich bis zum 30. November 2020 beim Wettbewerb „Stadiondach – durchdacht konstruiert!

In diesem Jahr geht es um das Dach einer Zuschauertribüne, das die Last von 250 Gramm tragen muss. „Die stetig hohe Beteiligung an den bisherigen Schülerwettbewerben unserer Ingenieurkammer zeigt, dass die jungen Leute hierzulande ein spürbares Interesse an der Lösung technischer Aufgabenstellungen besitzen“, erklärte Kammerpräsident Frank Rogmann.