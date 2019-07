Streit um Heizkosten der Hartz-IV-Empfänger : Regionalverband will niemanden frieren lassen

Saarbrücken Beigeordneter Maurer widerspricht Armutskonferenz: Keine neue Heizkosten-Politik im Saarbrücker Schloss.

Der Regionalverband Saarbrücken hat am Montag die Kritik des Chefs der Saarländischen Armutskonferenz (SAK), Manfred Edlinger, an den Heizkosten-Richtwerten für Hartz-IV-Empfänger als unsachlich zurückgewiesen. Edlinger hatte davor gewarnt, dass viele der armen Menschen im kommenden Winter in ihren Wohnungen frieren müssten, da die Heizkostenrichtlinien verändert worden seien. Wie der erste Regionalverbands-Beigeordnete Manfred Maurer (CDU) dagegen betonte, seien keine neuen Richtwerte eingeführt worden. „Schon immer haben Jobcenter und Sozialamt die Angemessenheit der Heizkosten von Hartz-IV- und Sozialhilfeberechtigten überprüft. Der Regionalverband erkennt hierbei zudem immer das maximal Mögliche im Sinne der bedürftigen Menschen in unserer Region an“, erklärte der Beigerordnete Maurer in Vertretung des in Urlaub weilenden Regionalverbandsdirektors Peter Gillo (SPD).