„Unsäglicher Umgang“ Großer Ärger im Saarland vor Wahl des Behindertenbeauftragten – die Hintergründe

Begleitet von schweren Verstimmungen geht im saarländischen Landtag die Suche nach einem neuen Landesbehindertenbeauftragten in die entscheidende Phase. Drei in die engere Auswahl genommene Bewerber für die Nachfolge von Amtsinhaber Professor Daniel Bieber (67) sind eingeladen, sich am Mittwoch den Angeordneten des Sozialausschusses vorzustellen, kurz darauf hört der Ausschuss den Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen (LBB) an. Am kommenden Mittwoch werden die Abgeordneten dann einen neuen Behindertenbeauftragten wählen.