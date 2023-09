Reform des Saarländischen Mediengesetzes „Symbolik“, „Populismus“: Bedenken gegen Pläne für Deckelung des Intendanten-Gehalts beim SR

Radeck warnte eindringlich vor einer Schwächung des SR in den Entscheidungsgremien der ARD. Von einer Deckelung des Intendantengehaltes (von derzeit 245 000 Euro auf künftig 180 000 Euro) per Gesetz riet er ab. Der SR habe hier schon die „rote Laterne“. Radeck sprach von „Symbolik“, sogar von „Populismus“. In jedem Fall sei der gewählte Vergleichsmaßstab eines obersten Bundesrichters alles andere als glücklich. Er befürchtete, dass das Gerede vom „Staatsrundfunk“ genährt wird, indem man sich bei der Vergütung am Staat orientiert.