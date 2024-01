Erneute Bauernproteste Landwirte bremsen Verkehr an der Grenze zu Luxemburg aus

Die Landwirte haben ihren Protest gegen die Pläne der Bundesregierung, den Agrardiesel bis 2026 schrittweise abzuschaffen, auch am Mittwoch, 31. Januar, fortgesetzt. So ist es an der saarländisch-luxemburgischen Grenze zu einer spontanen Aktion gekommen. Der Grenzübergang zum Großherzogtum ist zeitweilig blockiert gewesen. In der Folge staute sich der Verkehr.