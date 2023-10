Debatte um Ford Saarlouis „Barke-Debakel“, „Blender“ – CDU greift Saar-Wirtschaftsminister an

Nachdem nach wie vor kein Investor für das Saarlouiser Ford-Gelände gefunden ist, liest CDU-Fraktionschef Stephan Toscani der SPD-Landesregierung im Plenum am Dienstag kräftig die Leviten. Das sei ein „schlimmer Tag“ für das Saarland gewesen, so Toscani. Nun müsse ein „endgültiges Debakel“ rund um Ford Saarlouis unbedingt abgewendet werden, fordern die Christdemokraten in einem Antrag. Vor allem an Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) arbeitete sich Toscani ab: „Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dieser Wirtschaftsminister ist ein Blender.“ Zudem forderte er Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in scharfem Ton auf: „Beenden Sie dieses Barke-Debakel!“