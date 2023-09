Ungewissheit zur Bahn-Strecke Paris – Berlin Saar-CDU verlangt von Landesregierung mehr Einsatz für Zwischenstopp in Saarbrücken

Das spornt die CDU im saarländischen Landtag zur heftiger Kritik an der Landesregierung an. Denn wie Stephan Toscani am Sonntag, 17. September, in einer Pressemitteilung wissen lässt, vermisst er das Engagement im Kabinett von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) für eine Trassenführung durch Lothringen und das Saarland.