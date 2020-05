Seit zehn Wochen geschlossen : Schwimmverbände legen Konzept zur Öffnung von Bädern vor

Saarbrücken Seit annähernd zehn Wochen sind fast alle Schwimmbäder und Badeeinrichtungen im Saarland geschlossen. Der Saarländische Schwimmbund und die DLRG Saarbrücken haben nun ein Konzept vorgelegt, mit dem eine schrittweise Öffnung des Betriebs wieder möglich werden soll.

Der Leitfaden sieht unter anderem getrennte Zugänge zu den Schwimmbädern vor, dazu die Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen. Zudem soll regelmäßig desinfiziert und gelüftet werden. Es sollen lediglich Einzelumkleiden geöffnet werden. Da in den Duschen ein hohes Infektionsrisiko bestehe, solle auf das Duschen vor Ort verzichtet werden. Die Verbände empfehlen das Duschen deshalb zu Hause. Der Aufenthalt im Bad solle sich lediglich auf die reine Schwimmzeit beschränken. Die Becken selbst könnten durch Markierungen an jeder zweiten Bahn so hergerichtet werden, dass ein Sicherheitsabstand von drei bis fünf Metern gewährleistet ist. In den Nichtschwimmerbecken sollte sich maximal eine Person je acht Quadratmeter Fläche aufhalten. Insgesamt sei darauf zu achten, dass eine maximale Personenzahl je Becken nicht überschritten werde.