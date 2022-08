Nicht nur am Losheimer Stausee : Badeverbote und Corona: Warum Behörden im Saarland weniger regeln sollten – das aber richtig

Viele Verbote gelten am Losheimer Stausee. Auch das Schwimmen ist in dem Badesee offiziell an den meisten Stellen nicht erlaubt. Foto: Ulrich Brenner

Meinung Saarbrücken Wer hat nicht schon behördliche Regeln übertreten? Das ist manchmal verzeihlich - wenn die Regeln fragwürdig oder sogar nicht richtig ernst gemeint sind. Aber in der Summe ist das ein Problem. Nicht nur bei Corona.

Eltern wissen: Spreche nur ein Verbot aus, von dem du überzeugt bist! Wenn du zweifelst, lasse es! Dann gibst du nach und verlierst Autorität. Man vergisst diese Erkenntnis schon mal. Aber der Staat macht es nicht besser. Man kann das im Großen bei Corona erfahren. Aber auch im ganz Kleinen, etwa am Losheimer Stausee. Dort weisen nun grüne Tafeln auf allerlei Ge- und Verbote hin. Verboten ist das Grillen, Müllen und so weiter. Alles vernünftig. Verboten ist an dem Badesee aber auch: das Baden. Es sei denn, man schwimmt vom Strandbad los.

Es hat sich rumgesprochen, dass das nur da steht, damit die Gemeinde bei Unfällen nicht haften muss, seit Gerichte behaupten, dass Bürger den Hinweis „Baden auf eigene Gefahr“ nicht verstehen. Das Verbot gilt also nicht so recht, wird auch nicht befolgt und die DLRG fährt (zum Glück) brav ihre Routen. Da rätselt man: Wenn das Badeverbot nicht gilt, was ist dann mit dem Grillen, was mit dem Müllen? Kann ich mir die Regel rauspicken?

Am Losheimer See wird nicht der Rechtsstaat untergehen. Aber in der Summe hinterlassen solche Unschärfen Wirkung. Wo die Verbindlichkeit behördlicher Regeln unklar ist, werden auch sinnvolle Vorgaben missachtet. Das Gleiche gilt, wenn sie überzogen sind und daher lustlos kontrolliert werden. Bei Corona war dies zeitweise so. Bei der scharfen Isolationspflicht für jene, die sich brav testen lassen, gilt das noch immer. Ausgelegt wird sie sehr individuell.