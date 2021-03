Vakzin nur noch für Menschen unter 60 : Saarland impft am Mittwoch mit Biontech statt mit Astrazeneca

Nach dem Aussetzen der Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca für Menschen unter 60 ersetzt das Saarland die für diesen Mittwoch geplanten Impfungen mit dem Wirkstoff durch das Vakzin von Biontech.

Im Saarland wird es an diesem Mittwoch keine Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geben. Stattdessen werde das Vakzin von Biontech verwendet, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Alle, die für Mittwoch einen Termin vereinbart haben, seien benachrichtigt worden. Wie im Saarland im Detail weiter verfahren werden soll, sei noch offen. Noch am Mittwoch solle darüber beraten werden, sagte Bachmann.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Dienstagabend beschlossen, das Präparat von Astrazeneca ab diesem Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Unter 60-Jährige sollen sich „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung“ weiterhin damit impfen lassen können, wie es in dem Beschluss heißt. Vorangegangen war eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Erst Mitte März waren Astrazeneca-Impfungen nach einer einige Tage langen Impfpause und neuen Überprüfungen wieder angelaufen.