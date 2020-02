Kostenpflichtiger Inhalt: Krankenhäuser in der Krise

Saarbrücken Die Marienhaus GmbH will ihr Krankenhaus in Ottweiler schließen. Unklar ist, wie es mit Lebach und Losheim weitergeht. Die saarländische Gesundheitsministerin verliert die Geduld mit den Trägern.

Nach Bekanntwerden der Schließungspläne für das Krankenhaus Ottweiler fordert Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) von den Trägern mehrerer saarländischer Kliniken Klarheit. Die Marienhaus GmbH und die Cusanus-Trägergesellschaft Trier (CTT) müssten Belegschaft und Bevölkerung „unverzüglich“ informieren, wie es um die Krankenhausstandorte in Ottweiler, Lebach und Losheim bestellt sei, erklärte Bachmann.

Marienhaus will Ottweiler bis zum Ende des Jahres 2021 schließen und die Fachabteilungen nach St. Wendel verlagern. Für Losheim hatte das Unternehmen im Jahr 2017 eine fünfjährige Bestandsgarantie gegeben. In Lebach sorgen sich Kommunalpolitiker, weil der Neubau des Bettenhauses längst hätte losgehen sollen und es völlig unklar erscheint, wie es dort weitergeht – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer möglichen Nordsaarlandklinik.

Bachmann erklärte, die Aussage der Marienhaus GmbH, die eine Schließung des Krankenhauses in Ottweiler zunächst weder bestätigen noch dementieren wollte, sei „nicht akzeptabel“. Sie hinterlasse mehr Fragen, als sie Antworten gebe. „Ich erwarte in den nächsten Tagen eine klare und deutliche Erklärung des verantwortlichen Klinikträgers, wie es mit dem Standort Ottweiler weitergehen soll“, so Bachmann.