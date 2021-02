Kommentar zu verfallenen Impfterminen : Bachmann erweist sich Bärendienst

Es passte alles ins Bild, als Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) vor dem Saar-Landtag gegen ein „Wunschkonzert“ bei der Auswahl des Corona-Impfstoffs wetterte. Unter Medizinern und Pflegekräften wachsen die Zweifel an dem für sie neuerdings vorgesehenen Stoff von Astrazeneca.

Und am Samstag war mehr als die Hälfte der Impftermine für medizinisches Personal verfallen. Nun sieht es so aus, als sei ein von ihrem Ministerium verursachtes Termin-Chaos für die hohe Ausfallquote verantwortlich. Und nicht eine Verweigerungshaltung der Mediziner. Ihrer Impfkampagne hat Bachmann somit einen Bärendienst erwiesen. Trotz unklarer Lage hat sie Schlagzeilen produziert, die das Vertrauen in den Impfstoff erschüttern. Weil angeblich Ärzte ihn verschmähen, die ihn verimpfen sollen.