Auswirkungen des Coronavirus: Was die Schulschließungen für berufstätige Eltern bedeuten

Saarbrücken Schon ab Montag sind im Saarland alle Schulen und Kitas zu. Viele Arbeitnehmer mit Kindern haben deshalb jetzt ein Problem.

Die saarländische Landesregierung bemüht sich darum, Notbetreuungen zu organisieren. Details sind allerdings noch völlig unklar. Zudem werden Unternehmen aufgerufen, flexible Lösungen wie Homeoffice anzubieten. Kommt beides nicht in Frage, müssen Arbeitnehmer nach Auskunft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen. Das heißt abzuklären, ob nicht etwa ein anderes Elternteil die Betreuung übernehmen kann. „Kann die erforderliche Kinderbetreuung auch dann nicht sichergestellt werden, dürfte in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers bestehen, da die Leistungserfüllung unzumutbar sein dürfte (§ 275 Abs. 3 BGB)“, teilt das Arbeitsministerium mit. Das bedeutet: In diesem Fall wird der Arbeitnehmer von der „Pflicht der Leistungserbringung“ freigestellt. Er muss also nicht zwingend Urlaub nehmen, um für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben zu können.