Interview Werner Ried Interview Werner Ried : „Es müsste dringend eine Trendwende her“

Der Beauftragte der „Allianz Pro Schiene“ für das Saarland erkennt in den Schienen-Plänen des Landes richtige Ansätze. Er will aber noch mehr.

RIED Das ist für mich ein Alarmzeichen, es müsste dringend eine Trendwende her, um geltende Klimaschutzziele auch im Saarland umzusetzen. Es ist erstaunlich, wie locker das Geld für Straßen- oder Flughafenprojekte sitzt. Das steht in keinem Verhältnis zum öffentlichen Schienenverkehr. Es müsste zumindest eine Gleichberechtigung der Verkehrsträger her. Die kann ich bei der Landesregierung nicht erkennen.