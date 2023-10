Mehr Parteieintritte als Austritte Aufbruchstimmung bei Saar-Linken - "Sahra Wagenknecht hat uns gelinkt"

„Strompreis für alle runter!“, forderten bei der Konferenz Plakate der Linken Saar. Und die Landesvorsitzende Spaniol erklärte: „Wir haben ein klares Profil im Bereich der Bildungs- und Kitapolitik sowie Lösungen gegen das Krankenhaussterben sowie die vielen Bankfilialen- und Sparkassenschließungen“. Zur Kommunalwahl im Juni 2024 werde die Linke Saar flächendeckend zumindest in allen Städten antreten, sich zudem an Oberbürgermeisterwahlen beteiligen sowie im Saar-Pfalz-Kreis einen eigenen Landrat-Kandidaten stellen. „Wir haben keine Angst vor der Zukunft“, so Spaniol, „wir sind selbstbewusst und kämpfen“. Zum Neujahrsempfang der Saar-Linken in Saarbrücken und Homburg würden Gregor Gysi und Dietmar Bartsch eingeladen.