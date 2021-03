Corona-Zahlen an Saar-Schulen : 50 Prozent mehr Schüler mit Corona infiziert

Saarbrücken Kurz vor den Osterferien hat die Zahl der Corona-Infektionen und Quarantäne-Fälle unter den 60 000 saarländischen Schülerinnen und Schülern im Präsenz-Unterricht deutlich zugenommen. Wie Fabian Bosse, Vize-Pressesprecher von Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) der SZ auf Anfrage mitteilte, sind derzeit 103 Schülerinnen und Schüler positiv auf Sars-Cov-2 (Vorwoche 69) getestet.

Da aus Gründen des Datenschutzrechts eine Erhebung von personenbezogenen Daten bezüglich der Schnelltests an den Schulen nicht zulässig sei, verfügt das Kultusministerium nicht über exakte Zahlen, wie viele Schülerinnen udn Schüler sowie Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal sich in der Woche vor Ostern einem oder mehreren Schnelltests unterzogen haben. Stattdessen teilte Bosse mit, dass seit dem 26. Februar rund 153 000 Schnelltests an Schulen abgenommen worden seien, davon von 115 000 Schülerinnen und Schülern, 27 000 Lehrkräften und 11 000 sonstige Beschäftigten. Das Schnelltest-Angebot werde von 55 Prozent (Vorwoche 44 Prozent) der Schülerinnen und Schüler, soiwe rund 70 Prozent (63 Prozent) der Lehrkräfte in Anspruch genommen. Was bedeutet, das sich immer noch knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nicht freiwillig und kostenlos testen lassen.