Nach ersten größeren Demonstrationen : Saarländische Politiker in Sorge vor Radikalisierung der Impf-Gegner

Gewalt bei Corona-Maßnahmen gab es im Saarland bisher nicht. Die Fraktionen sind aber in Sorge, dass die Lage eskalieren und sich Rechtsextreme unter die Teilnehmer mischen könnten.

Im Saarland hatte es zuletzt zwei größere Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen und eine allgemeine Impfpflicht gegeben. In Saarbrücken gingen am Sonntag 600 Menschen auf die Straße, in Saarlouis am Freitag 300. Die Polizei sprach von „ganz normalen Leuten“ und Teilnehmern, die größtenteils aus dem „bürgerlichen Spektrum“ kämen. Kleinere Proteste in Saarbrücken waren zuvor von der Polizei aufgelöst worden, weil sie nicht angemeldet waren und die Teilnehmer gegen Auflagen verstoßen hatten.