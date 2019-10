Zwei Tote in Halle : Auch im Saarland – Nach Attentat verschärft Polizei Schutz jüdischer Einrichtungen

Saarbrücken Während sich die Hinweise auf einen rechtsextremistischen Hintergrund der Bluttat von Halle festigen, stehen Synagogen, Kultureinrichtungen und Friedhöfe im Fokus.

Nach dem Attentat mit zwei Todesopfern in Halle/Sachsen-Anhalt vom Mittwoch (9. Oktober) hat auch die saarländische Polizei ihren Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Diese Maßnahmen würden auch am Tag danach aufrechterhalten. Das hat auf Anfrage Georg Himbert vom Landespolizeipräsidium am frühen Donnerstagmorgen bestätigt. Allerdings werde die aktuelle Sicherheitslage ständig neu bewertet, sagt der Pressesprecher.

Unabhängig davon hatte nach den Todesschüssen in Halle die Bundespolizei ihre Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze verstärkt. Diese seien allerdings am Abend schon wieder auf das übliche Maß zurückgefahren worden, berichte Pressesprecher Dieter Schwan in Bexbach. Aber heute stehen an Grenzübergängen Schwerpunktkontrollen an, die jedoch nicht mit dem tödlichen Zwischenfall in Zusammenhang stehen sollen. Diese seien längerfristig geplant.