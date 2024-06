Attacke auf Schiedsrichter in Mandelbachtal Ortsvorsteher erklärt Opfer zur unerwünschten Person – CDU im Saar-Landtag ruft Kommunalaufsicht an

Gewalt am und auf dem Fußball-Platz: Das darf einfach niemanden kaltlassen, und dafür gibt es keine Entschuldigung. In diesem Punkt waren sich Politiker von SPD und CDU, Vertreter des Saar-Innenministeriums sowie der oberste Repräsentant des Saarländischen Fußballverbandes (SFV), Heribert Ohlmann, einig. Das dürfte kaum überraschen. Dennoch kam es in dieser Sache während der Sportausschuss-Sitzung im saarländischen Landtag zu parteipolitischem Gerangel. So könnte sich demnächst sogar die Kommunalaufsicht damit befassen.