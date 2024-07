Asylbewerber Samuel Yeboah (†) Grausamer Tod bei Brand in Saarlouis – was am letzten Prozesstag vor dem Urteil ansteht

Der tödliche Anschlag hatte sich im September 1991 in der Kreisstadt zugetragen. Am heutigen Dienstag, 2. Juli, steht am Oberlandesgericht in Koblenz das Plädoyer der Verteidigung an. Nach bisherigen Plänen soll es der letzte Verhandlungstag vor dem Urteil sein. Dies ist für kommende Woche anberaumt. Das Gericht will es am Dienstag, 9. Juli, fällen.