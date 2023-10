Asyl-Debatte Arbeitspflicht für Flüchtlinge und Geldkarte statt Bares – wie Rehlinger dazu steht

Von einer Asylwende will Rehlinger indes nicht reden. Während des Radiointerviews unterstrich sie: „Es ist keine Asylwende.“ Die Regierung halte an wichtigen Prinzipien fest. „Vor allem daran, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, sie auch bekommen.“ Gleichzeitig müsse kritisch hinterfragt werden, ob die geltenden Regeln auch durchgesetzt werden. Dabei gehe es insbesondere um die Abschiebung. Hier müsse nichts Neues beschlossen werden. „Die bestehenden Instrumente müssten durchgesetzt werden.“ Auch was die Sicherung der EU-Außengrenzen betrifft, müsse dies „nochmal viel kritischer in den Blick“ genommen werden.