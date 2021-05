Mit Astrazeneca, Biontech & Co gegen Covid-19 : Unsere Corona-Impfstoffe im Vergleich

Mit Astrazeneca, Biontech & Co gegen Covid-19

Die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna. Zusätzlich ist noch das Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson in der EU zugelassen. Foto: dpa/Matthias Bein

Saarbrücken Wie unterscheiden sich die Vakzine voneinander, wie wirksam sind sie bei der Bekämpfung der Corona-Viren? Die SZ klärt auf.

Vier Impfstoffe sind in der EU und damit auch in Deutschland zurzeit zugelassen, um die Viruserkrankung Covid-19 zu bekämpfen: Vaxzevria des Herstellers Astrazeneca, Cormirnaty von Biontech/Pfizer, der Covid-19 Vaccine Moderna von Moderna und Covid-19 Vaccine Janssen von Johnson & Johnson. Weltweit werden mehrere Dutzend Impfstoffe gegen das Virus entwickelt. In Deutschland könnte bald das Vakzin des Tübinger Herstellers Curevac zugelassen werden. Wie unterscheiden sich die bereits zugelassenen Vakzine voneinander und wie wirksam sind sie bei der Bekämpfung der Corona-Viren?