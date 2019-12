Quote sinkt auf 16 Prozent : Armut im Saarland geht leicht zurück

Quote sinkt auf 16 Prozent

Saarbrücken Trotz des Rückgangs liegt das Saarland mit einer Armutsquote von 16 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Die Armut im Saarland hat im vergangenen Jahr etwas abgenommen. Das geht aus dem neuesten Armutsbericht hervor, den der Paritätische Wohlfahrtsverband am Donnerstag veröffentlicht hat. Betrug die Armutsquote im Saarland 2017 noch 16,8 Prozent, fiel sie 2018 auf 16,0 Prozent. Der Verband bezeichnet Personen als arm, die in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt. Eingerechnet wird das gesamte Nettoeinkommen inklusive Wohngeld, Kindergeld und sonstiger Zuwendungen. Die Armutsschwelle für einen ­Single betrug 2018 beispielsweise 1035 Euro, für einen Paar-Haushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2174 Euro (Alleinerziehende: 1656 Euro).

Im Saarland sind nach Angaben des Wohlfahrtsverbands nach wie vor überdurchschnittlich viele Menschen arm. 2018 betrug die Armutsquote deutschlandweit 15,5 Prozent, lag also 0,5 Prozentpunkte unter dem saarländischen Wert. Bundesweit ging die Armutsquote 2018 ebenfalls leicht zurück – um 0,3 Prozentpunkte. Langfristig gesehen ist die Quote allerdings gestiegen: deutschlandweit seit 2008 um 1,1 Prozentpunkte, im Saarland um 0,2.

Grundsätzlich sei Armutsbekämpfung „nicht isoliert unter sozialpolitischen Gesichtspunkten zu betrachten, sondern aufgrund ihrer Wichtigkeit und Bedeutung eine Querschnittsaufgabe für alle Ressorts in der Landesregierung“, so das Sozialministerium. „Armutsrisiken sehen wir insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, Alleinerziehenden beziehungsweise Familien, Frauen und Männern in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Langzeitarbeitslosen sowie Senioren.“