Verwaltungen sollen digitaler werden : „Gewaltiger Quantensprung“ – Saarland sagt der Bürokratie den Kampf an

Saarbrücken Die Landesregierung plant, die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben. Der Landtag hat am Mittwoch über ein Saarländisches Digitalisierungsgesetz diskutiert. Der Entwurf umfasst schlappe 288 Seiten. Was für Bürgerinnen und Bürger dadurch einfach werden könnte.

Nichts weniger als eines der „umfassendsten Vorhaben der vergangenen Jahre“. So kündigte die Staatskanzlei dieser Tage das geplante Saarländische Digitalisierungsgesetz an, das 288 Seiten umfasst. Auf einen Schlag sollen hunderte Anträge, Einsprüche und Bescheide, die bisher ein schriftliches Verfahren erforderten, auch elektronisch und damit einfacherer eingereicht oder zugestellt werden können. Fachleute der Regierung hatten dazu mehr als 2000 Stellen in Gesetzen und Verordnungen des Saarlandes überprüft. Mit dem Ergebnis, das 997 Regelungen auch lediglich virtuell bearbeitet werden können. Was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet? Statt eines Schreibens in Papierform oder dem Gang zum Amt, reicht eine E-Mail oder mündliche Anzeige per Telefon. Der Landtag des Saarlandes hat am Mittwoch in erster Lesung den Gesetzentwurf diskutiert.