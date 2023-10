Folgen des Nahost-Konflikts auch in Schulen im Saarland spürbar Antisemitismus in Schulen – wie neutral sollten Lehrer sein?

Die aktuellen Eskalationen im Nahost-Konflikt sind auch in den Klassenzimmern der saarländischen Schulen spürbar. Was Lehrkräfte berichten und was das Bildungsministerium zur Frage sagt, ob Lehrer in dieser Situation neutral bleiben müssen.

23.10.2023, 08:00 Uhr

Die aktuellen Eskalationen im Nahost-Konflikt sind auch in den Klassenzimmern der saarländischen Schulen spürbar. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die tödliche Eskalation im Nahost-Konflikt durch den Überfall der terroristischen Hamas auf Israel geht auch an den saarländischen Schulen nicht spurlos vorüber. Das berichten Lehrerinnen und Lehrer der SZ. Die Diskussionen würden auch auf Schulhöfen, in Lehrer- und Klassenzimmern im Saarland geführt, bestätigt das Bildungsministerium. Es komme „natürlich auch zu kontroversen Bewertungen und Haltungen“. Strafrechtlich relevante Vorfälle an Schulen seien bisher aber nicht gemeldet worden.