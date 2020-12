Antigen-Schnelltests aus Eigeninitiative auch im Saarland möglich : Der schnelle Corona-Test vor dem Besuch bei Freunden

Antigen-Schnelltests sind im Vergleich zu PCR-Tests deutlich schneller und günstiger. Foto: dpa-tmn/Sven Hoppe

Saarbrücken Wer zum Fest auf Nummer sicher gehen will, kann auch im Saarland einen Antigen-Schnelltests machen lassen. Kostenlos wie in Frankreich ist das allerdings nicht.

In Frankreich gibt es derzeit einen regelrechten Ansturm auf die Apotheken. Hunderttausende wollen sich dort auf das Coronavirus testen lassen, bevor sie beispielsweise Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen treffen, für die das Virus besonders gefährlich ist. Viele Apotheker haben deshalb Testboxen oder Zelte für die Antigen-Schnelltests aufgestellt, die für jeden, der in Frankreich krankenversichert ist, kostenlos sind und bereits nach 20 Minuten ein Ergebnis liefern.

Auch in saarländischen Apotheken fragen immer wieder Kunden nach diesen Tests, berichtet der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Carsten Wohlfeil. Und müssen dann meist abgewiesen werden. Denn der Verkauf der Tests ist nur an Berechtigte erlaubt wie Ärzte, sonstiges medizinisches Fachpersonal, Pflegeheime und Kliniken, erklärt Wohlfeil. Und selbst testen würden saarländische Apotheker im Gegensatz zu ihren französischen Kollegen auch nicht.

Trotzdem kann man sich im Saarland auf Corona testen lassen, bevor man besonders gefährdete Menschen besucht, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Zum Beispiel im Testzentrum auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände am Schanzenberg. Anders als in Frankreich sind die Schnelltests hier aber nicht gratis und kosten 40 Euro. Sich anmelden und einen Termin vereinbaren kann man im Internet. Auch für Heiligabend waren am Dienstag noch Termine frei, allerdings stand auf der Liste ein Hinweis, dass Termine an diesem Tag sehr gefragt sind.

Manche Hausärzte im Saarland bieten ebenfalls Corona-Schnelltests gegen Bezahlung an, wie Dr. Michael Kulas, der Vorsitzende des saarländischen Hausärzteverbands, erklärt. Wie viele Ärzte genau, wisse er nicht. „Wer getestet werden will, fragt am besten seinen Hausarzt, ob er das macht“, empfiehlt Kulas.

Derweil hat das Saarland eine Million Schnelltests beschafft, die insbesondere in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Pflegeheimen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zum Einsatz kommen sollen, „um Personal, Besucher, Patienten und Bewohner regelmäßig auf Corona testen zu können“, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) unlängst mitteilte. Wer also beispielsweise seine Oma im Pflegeheim besuchen möchte, wird in der Regel am Eingang kostenlos getestet, damit das Virus nicht in die Einrichtung gelangen und sich dort ausbreiten kann.

Bei Antigen-Schnelltests werden – ähnlich wie bei den PCR-Tests, deren Ergebnisse im Labor ermittelt werden und deshalb meist erst am nächsten Tag oder später vorliegen, Proben aus Nase beziehungsweise Rachen entnommen. Allerdings sind die Schnelltests ungenauer als PCR-Tests, weil sie bei Menschen, die gar nicht mit dem Virus infiziert sind, häufiger dennoch positiv ausfallen. Deshalb muss ein positives Schnelltest-Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden.