Sonderregeln in Vorbereitung Saarland ergreift Notmaßnahmen gegen gefährlichen Mangel bei Kinder-Arzneien

Das Saarland will den Apotheken die Abgabe von in Deutschland nicht zugelassenen Medikamenten erleichtern, um dem aktuellen Mangel an Antibiotika-Säften für Kinder zu begegnen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung sei in Vorbereitung, teilte das saarländische Gesundheitsministerium jetzt der Saarbrücker Zeitung mit.