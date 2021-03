Ermittlungen wegen versuchten Mordes : Gescheiterter Anschlag auf Innenminister Klaus Bouillon - Generalstaatsanwalt stellt Ermittlungen ein

Saarbrücken/St. Wendel Aufwändige Ermittlungen brachten keine Spur zu einem Tatverdächtigen. Deshalb hat Generalstaatsanwalt Günter Matschiner jetzt die Ermittlungen wegen Mordversuchs an dem saarländischen Innenminister Klaus Bouillon (CDU) eingestellt.

An Bouillons Dienstwagen, einem schwarzen Audi A 8, waren in der Nacht zum 5. Mai vergangenen Jahres an allen vier Rädern die Radschrauben „mit hoher Wahrscheinlichkeit manuell“ gelockert worden. Für mögliche technische Defekte oder Montagefehler ergaben die Ermittlungen und die kriminaltechnische Untersuchung keine Anhaltspunkte.

Der Wagen war in der Nacht zu einem Dienstag vor dem Privathaus des Ministers in St. Wendel geparkt. Die Sicherheitstechnik schlug Alarm, als Bouillon dann vormittags am Steuer der Limousine in der Kreisstadt unterwegs war. Experten stellten fest, dass an den Radschrauben so manipuliert worden war, dass die Räder sich bei einer schnellen Fahrt, etwa auf der Autobahn, gelöst hätten. Die Staatsschutz-Abteilung des Landespolizeipräsidiums übernahm die Ermittlungen. Generalbundesanwalt Peter Frank wurde über den Vorfall informiert, da, so eine Justizsprecherin, ein politisches Tatmotiv wahrscheinlich schien.