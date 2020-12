Per Telefon und Online-Buchung : Anmeldung für Covid-Impfung im Saarland ab Donnerstag möglich

Die Impfungen in Pflegeheimen beginnen am Sonntag. Ab Montag nehmen die Impfzentren ihren Betrieb auf zunächst für über 80-Jährige und bestimmte Berufsgruppen. Anmeldungen sind online und über eine Hotline möglich.

Die Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung im Saarland starten an diesem Sonntag in mehreren Alten- und Pflegeheimen. Vier mobile Teams, bestehend aus einem Arzt, medizinischem und Verwaltungspersonal, wollen an diesem Tag je ein Heim durchimpfen. Die drei Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen werden am Montag ihren Betrieb aufnehmen.